Поліцейські затримали підозрюваних в організації сутичок у Черкасах

Сьогодні, 10 березня, поліцейські затримали двох осіб, які підозрюються в організації сутичок у Черкасах. Про це інформує поліція Черкаської області.

«На площі Дружби народів в Черкасах затримано двох найбільш активних осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції, які забезпечували охорону громадського порядку», – йдеться у повідомленні поліцейських.

Вказаних осіб затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії, вирішується питання про оголошення даним громадянам підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що вчора, 9 березня, у Черкасах сталася сутичка між представниками Національного корпусу, які намагалися прорватися на виступ Президента України Петра Порошенка, та поліцейськими. Внаслідок цієї події до лікарні звернулося 22 працівника поліції, які отримали травми внаслідок сутички.