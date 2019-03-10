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Внаслідок сутичок «Нацкорпусу» з поліцією у Черкасах постраждали 22 правоохоронці

Вероніка Рой

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Вчора, 9 березня, на Черкащині сталася сутичка між представниками Національного корпусу, які намагалися прорватися на виступ президента Петра Порошенка, та поліцейськими.

 

Як повідомляє прес-служба Нацполіції України, під час охорони громадського порядку в центрі міста, де відбувалися заходи за участю Президента України, представники Національного корпусу намагалися прорватися на сцену.

«На зауваження правоохоронців про неприпустимість таких дій – близько 30 активістів не реагували. В подальшому вони почали провокувати на бійку пересічних громадян, застосували до співробітників поліції газ дратівливої дії, фізичну силу, підпалили фаєри і, зрештою, спробували заблокувати кортеж першої особи держави. Виходячи з необхідності належної організації безпекових заходів, поліцейським вдалося відтіснити активістів та забезпечити необхідні міри безпеки щодо Президента України», – йдеться у повідомленні поліції.

Станом на 9 годину ранку 10 березня до лікарні звернулося 22 працівника поліції, які отримали травми внаслідок сутички. Дев’ятнадцять з них госпіталізовано.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Фото: Нацполіція

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