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Яворівський полігон відвідали військові з США

Вероніка Рой

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Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ відвідали представники Збройних сил США. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

 

Очолив численну іноземну військову делегацію начальник академії Військово-повітряних сил США бригадний генерал Джеремі Слоан. Зустрічав іноземних колег начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Перед початком брифінгу усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять лейтенанта Богдана Слободи, випускника академії 2018 року, який загинув в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Після цього представники іноземної делегації ознайомились зі структурою та завданнями Міжнародного центру миротворчості та безпеки, досягненнями багатонаціональної тренувальної місії – Україна (JMTG-U), переглянули презентаційний фільм про Національну академію сухопутних військ, а також оглянули об’єкти навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури Центру, поспілкувались з українськими та американськими військовослужбовцями.

На останок відбувся традиційний обмін пам’ятними сувенірами.

Фото: Академія сухопутних військ

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