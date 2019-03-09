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Вночі на Пасічній п’яний 16-річний водій без прав вчинив ДТП

Вероніка Рой

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Цієї ночі львівській патрульні впіймали 13 водіїв, які керували авто в нетверезому стані. Двоє з них стали винуватцями ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Так, 16-річний юнак на автомобілі Hyundai Accent близько опівночі, будучи напідпитку, зніс стовп на вулиці Пасічній. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

«Хлопець ледь тримався на ногах. На місце події викликали матір. Неповнолітній відмовився від перевірки на сп’яніння, бо був не в стані. На нього склали постанову за те, що керував автівкою, не отримавши посвідчення водія, та два протоколи: за керування в нетверезому стані та за скоєну ДТП. На місці працювали відповідні служби, адже дроти під напругою лежали на проїзній частині», – розповіли у патрульній поліції.

Ще одна аварія трапилася на перетині вулиць Тролейбусна-Володимира Великого.

«Volkswagen Passat вдарив Volkswagen CC і після цього пошкодив огорожу вздовж дороги. Водій-винуватець був нетверезий, і прилад драгер – це підтвердив. Результат – 1,57 проміле. Порушник отримав постанову за відсутність необхідних документів для керування транспортним засобом та два протоколи: за ДТП та нетверезе водіння», – додали патрульній поліції.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області

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