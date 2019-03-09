Під Луцьком автівка насмерть збила місцевого журналіста

Учора, 8 березня, на автодорозі у селі Струмівка Луцького району легковик Volkswagen Golf збив двох пішоходів. Один з них, журналіст місцевої телерадіокомпанії, загинув. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Волинської області.

«Трагедія трапилася ввечері. За кермом легковика перебував 50-річний лучанин. Водій допустив наїзд на двох пішоходів – 40-річну жінку та 57-ріного чоловіка, які переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Обидва жителі обласного центру. Внаслідок ДТП 57-річний чоловік, журналіст місцевої телерадіокомпанії, загинув, 40-річну жінку госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.

Як повідомляє видання «Волинські Новини», загиблий – відомий волинський журналіст ТРК «Аверс» Юрій Яцюк. Згодом стало відомо, що він повертався з похорону журналіста Романа Флішаровського, який помер 7 березня.

Фото: поліція, телекомпанія “Аверс”