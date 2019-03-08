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Вночі львівські патрульні затримали трьох чоловіків, які розмальовували фасад будинку

Вероніка Рой

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Сьогодні вночі у Львові патрульні затримали трьох осіб, які на вулиці Горбачевського розмальовували фасад будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, коли патрульні приїхали на місце події, то виявили трьох чоловіків, які розмальовували будинок. Їх зупинили та встановили в базі даних.

«Чоловіки віком 26, 28 та 30 років проблем з законом не мали. Правопорушників доставили до Франківського відділу поліції. Слідчий вилучив в них 5 аерозольних фарб. Попередня кваліфікація – хуліганство», -йдеться у повідомленні патрульних.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області

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