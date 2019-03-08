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У Львові 350 кобзарів одночасно виконають твори Шевченка

Вероніка Рой

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У день 205-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка у Львові встановлять національний рекорд. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Творчість Тараса Шевченка асоціюється з бандурою. Тому для відзначення такої дати – 205-ї річниці, ми збираємо бандуристів з усієї області – щонайменше 350 кобзарів біля пам’ятника Шевченку у Львові одночасно виконають твори, покладені на поезію Тараса Григоровича.  Це буде унікальне дійство. Музиканти дуже різні – від учнів молодших класів мистецьких шкіл до капели бандуристів «Карпати», – наголосила т.в.о. директора департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Леся Корнат.

Вона також додала, що вже подано заявку на встановлення цим дійством рекорду України.

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