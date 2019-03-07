У Сокальському районі «БМВ» збило 19-річного пішохода

У Сокальському районі автомобіль «БМВ» збив 19-річного хлопця. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 березня близько 20.30 на автодорозі «Червоноград-Сокаль» неподалік селища Жвирка Сокальського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 46-річний мешканець Червонограда, скоїв наїзд на пішохода, 19-річного мешканця одного з сіл Сокальського району. Внаслідок наїзду хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.