ОСТАННІ НОВИНИ

У Сокальському районі «БМВ» збило 19-річного пішохода

Вероніка Рой

|

У Сокальському районі автомобіль «БМВ» збив 19-річного хлопця. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 березня близько 20.30 на автодорозі «Червоноград-Сокаль» неподалік селища Жвирка Сокальського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 46-річний мешканець Червонограда, скоїв наїзд на пішохода, 19-річного мешканця одного з сіл Сокальського району. Внаслідок наїзду хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жіноча сила популярної торговельної мережі
Олесь ТЯГАЙ
Жіноча сила популярної торговельної мережі

Національна торговельна компанія «АТБ» опублікувала інформацію щодо гендерного розподілу свого штату. Напередодні...

Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...