У Малехові збудують молочну лабораторію

У селі Малехів Жовківського району спорудять лабораторію, де проводитимуть дослідження молока. Вчора, 6 березня, заклали фундамент будівництва. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Паралельно у приміщенні майбутньої лабораторії функціонуватиме офіс Благодійної організації «Львівська Аграрна Дорадча Служба» (ЛАДС).

«Лабораторія і ЛАДС стануть учасниками створення української національної бази даних у молочному скотарстві. Системою менеджменту молочного стада та лабораторними дослідженнями молока у Львівській області охоплено 10 000 корів», – розповів директор Львівської аграрної дорадчої служби Іван Паньків.

Зазначимо, Львівську аграрну дорадчу службу створили у 2000 році завдяки реалізації проекту TACIS Європейського союзу. Вона реалізовує проект Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади «Підвищення конкурентоспроможності молочного сектору України» і «Розвиток молочного бізнесу в Україні».

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно стало відомо, що на Львівщині німецький інвестор хоче збудувати свиноферму.