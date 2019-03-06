Німецький інвестор хоче збудувати на Львівщині свиноферму

Власник німецьких компаній GmbH Poels Mastschweine та GmbH Tierprodukstion Alkersleben зацікавлений у спорудженні на території області свинокомплексу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час зустрічі в ОДА власник компаній GmbH Poels Mastschweine, GmbH Tierprodukstion Alkersleben Люк Йоханес Якобус заявив, що зацікавлений в інвестуванні коштів під будівництво на Львівщині свиноферми.

«Ми маємо два підприємства на території східної Німеччини. Це є 4 500 і 5 000 свиней. Ми працюємо на високому рівні, що стосується здоров’я та екологічних стандартів. Ми хочемо інвестувати сюди, можливо, заснувати схожу ферму, щоб залучити ті ресурси, які тут є, і співпрацювати з підприємствами, які є тут в околиці», – розповів Люк Йоханес Якобус.

Наразі інвестор шукає відповідну ділянку на території області. Своєю чергою голова Львівської ОДА Олег Синютка зазначив, що підтримує ідею такого інвестиційного проекту та пообіцяв сприяння. Водночас він наголосив на важливості раціонального використання відходів такого виробництва.

«Ми вітаємо ваше рішення увійти в країну. Я переконаний, що тут найкращий інвестиційний клімат. Відтак коли ви зупинитесь на земельній ділянці, ми розпишемо дорожню карту реалізації проекту аж до старту вирощування», – зазначив Олег Синютка.