Лісгоспи Львівщини, які здійснюють діяльність на землях Міноборони, чекає реорганізація

У Міністерстві оборони України видали наказ, відповідно до якого планують реформувати систему управління лісогосподарських підприємств, які здійснюють діяльність на землях оборони. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, найближчим часом буде реорганізовано ДП «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат», а Сколівський військовий лісгосп, Старицький військовий лісгосп, Мостиське військове лісництво набудуть статусу юридичних осіб та будуть підпорядковані напряму Міноборони.

Така ситуація дозволить бюджету області отримувати кошти у вигляді сплачених податків, відновити систему координації та управління підприємствами, налагодити здійснення контролю з боку природоохоронних структур.