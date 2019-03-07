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Лісгоспи Львівщини, які здійснюють діяльність на землях Міноборони, чекає реорганізація

Соломія Головіна

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У Міністерстві оборони України видали наказ, відповідно до якого планують реформувати систему управління лісогосподарських підприємств, які здійснюють  діяльність на землях оборони. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Зокрема, найближчим часом буде реорганізовано ДП «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат», а Сколівський військовий лісгосп, Старицький військовий лісгосп,  Мостиське військове лісництво набудуть статусу юридичних осіб та будуть підпорядковані напряму Міноборони.

Така ситуація дозволить бюджету області отримувати кошти у вигляді сплачених податків, відновити систему координації та управління підприємствами, налагодити здійснення контролю з боку природоохоронних структур.

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