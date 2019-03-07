ОСТАННІ НОВИНИ

Чоловік пограбував односельця на 21 тисячу гривень

Марта Голик

|

На Яворівщині поліцейські викрили зловмисника, який викрав у односельця банківську картку. Проводиться досудове розслідування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Яворівський відділ поліції 4 березня звернувся 41-річний мешканець одного із сіл району. Чоловік повідомив про зникнення своєї банківської картки, з якої було знято 21 000 гривень.

Правоохоронцями було встановлено, що до скоєння крадіжки причетний 32-річний односільчанин потерпілого. Викрадену картку у нього вилучено.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жіноча сила популярної торговельної мережі
Олесь ТЯГАЙ
Жіноча сила популярної торговельної мережі

Національна торговельна компанія «АТБ» опублікувала інформацію щодо гендерного розподілу свого штату. Напередодні...

Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...