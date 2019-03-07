Чоловік пограбував односельця на 21 тисячу гривень

На Яворівщині поліцейські викрили зловмисника, який викрав у односельця банківську картку. Проводиться досудове розслідування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Яворівський відділ поліції 4 березня звернувся 41-річний мешканець одного із сіл району. Чоловік повідомив про зникнення своєї банківської картки, з якої було знято 21 000 гривень.

Правоохоронцями було встановлено, що до скоєння крадіжки причетний 32-річний односільчанин потерпілого. Викрадену картку у нього вилучено.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.