Занедбане джерело в парку «Залізна вода» перетворять у громадський простір

На території парку «Залізна вода», де існує джерело з бюветом, проведуть благоустрій. Крім його відновлення, тут також облаштують невеликий громадський простір, який буде доступний для людей з обмеженими можливостями. Про це йдеться на порталі депутатів міськради Львова, передає Львівський портал.

Занедбане джерело у парку «Залізна вода» будуть у межах конкурсу «Благоустрій джерел Львова». Автором проекту є Андрій Козицький, загальна вартість – 500 тисяч гривень.

«Цього року на конкурс подались двоє авторів. Один проект – це джерело в парку «Залізна вода», другий – джерело Діви Марії в парку «Високий Замок». Члени комісії одноголосно проголосували за перший проект тому, що повністю була готова візуалізація проекту, добре складений кошторис, передбачений момент інклюзії, доступ осіб з інвалідністю, а також молодих мам із візочками. Сподіваюсь, це буде місцина рекреаційного відпочинку та дозвілля мешканців», – розповіла голова комісії екології та природокористування Львівської міськради Ірина Оршак.

Також вона наголосила, що джерело у парку «Залізна вода» потребує негайного відновлення не лише через свій занедбаний стан, а через те, що там тривалий час забиті стоки.

Зазначимо, влітку минулого року львів’яни створили петицію до мерії з проханням відновити це джерело, втім вона так і не набрала потрібної кількості голосів.

Зараз у міськраді вже виготовили проект реконструкції парку «Залізна вода», тож відновлення джерела буде його частиною.

Нагадаємо, парк «Залізна вода» розташований між вулицями Стуса, Мушака, Ярославенка, Мишуги та Кебальчича. Там є кілька джерел, одне із яких облаштоване бюветом.

Влітку 2017 року міський лабораторний центр проводив дослідження якості води у джерелах Львова. Тоді вода у шести джерелах, в тому числі й у парку «Залізна вода», не відповідала вимогам. Відтак зараз таку перевірку планують повторити і розмістити інформаційні таблички щодо придатності води.