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Сьогодні – Всесвітній день боротьби з глаукомою

Вероніка Рой

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Сьогодні, 6 березня, у світі відзначають День боротьби з глаукомою. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Глаукома – це небезпечне хронічне захворювання очей, що проявляється періодичним або постійним підвищенням внутрішньоочного тиску з наступним ушкодженням зорового нерва, яке призводить до прогресуючої незворотної втрати зору.

Найчастіше недуга розвивається у віці понад 40 років. У більшості випадків захворювання починається безсимптомно. Згодом починають непокоїти затуманення зору, зниження його гостроти, «літаючі мушки» перед очима, поява райдужних кіл при погляді на джерело світла, болі голови та очей. В разі виникнення таких скарг слід негайно проконсультуватися з лікарем-офтальмологом. Звуження поля зору, яке може займати роки, свідчить. про початок атрофії зорового нерва, а отже, про запущений процес, що є поганою прогностичною ознакою.

Глаукома може також розвинутися у формі гострого нападу. При цьому з’являється різкий біль голови, що може віддавати в скроню та щелепу, а також біль в оці. Зір знижується ледь не до сліпоти. В такому випадку необхідною є негайна госпіталізація.

Пам’ятайте: особам у віці понад 40 років слід хоча б раз на рік проходити обстеження у лікаря-офтальмолога за місцем проживання з вимірюванням внутрішньоочного тиску! Раннє виявлення глаукоми та своєчасне її лікування дозволить зберегти зір!

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