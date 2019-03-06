На Львівщині судитимуть 53-річного чоловіка, який сокирою вбив односельчанку

Судитимуть 53-річного жителя Стрийщини, якого підозрюють у вбивстві односельчанки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Інцидент стався 3 березня цього року в будинку потерпілої. Зловмисник напідпитку, під час конфлікту із 54-річною односельчанкою, вдарив її сокирою по голові, після чого намагався зґвалтувати, але передумав. Натомість – завдав ще декілька ударів сокирою, в результаті чого потерпіла померла.

Цьогоріч, 04 березня, підозрюваного за «гарячими» слідами затримали в порядку ст.208 КПК України. На даний час Стрийський міськрайонний суд Львівської області обрав фігуранту міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває, призначено експертизи, здійснюються першочергові слідчі дії. За вчинення інкримінованого злочину лиходію загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.