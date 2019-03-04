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На Стрийщині поліцейські затримали чоловіка, який вбив 53-річну односельчанку

Вероніка Рой

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На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, котрий причетний до вбивства 53-річної жінки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Стрийський відділ поліції 3 березня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району на порозі будинку, де проживає самотня жінка, сусіди виявили сліди крові. Двері у будинок були зачинені, на заклики відчинити господиня не відповідала, тому люди запідозрили, що вона може бути нежива.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, кінолог, а також працівники інших служб. У будинку поліцейські виявили тіло 53-річної власниці без ознак життя, зі слідами насильницької смерті.

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами, завдяки злагодженим діям стрийських правоохоронців, протягом кількох годин було встановлено, що до скоєння злочину причетний 53-річний односельчанин загиблої, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство. Він затриманий, зараз проводяться слідчі дії, зокрема встановлюються мотиви скоєння цього жорстокого злочину», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п.10 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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