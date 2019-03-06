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Індустріальний та ІТ-парки, євроколія Львів-Варшава: презентовано план розвитку Львівщини до 2021 року

Соломія Головіна

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У Львівській ОДА сьогодні, 6 березня, презентували проект перспективного плану розвитку Львівщини на 2019-2021 роки. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Загалом перспективний план розвитку включає проекти, які стосуються дошкільної освіти, загальної середньої, каналізування, спортивних споруд та майданчиків, тощо.

«Представникам влади вдалось побувати у кожному селі, поспілкуватись із кожною громадою. У результаті конструктивного діалогу отримали  розуміння, яким об’єктам надати перевагу в першу чергу. Окрім цих пріоритетних об’єктів є багато інших точкових, які є для певної громади визначальними. Серед них дитячі майданчики, народні доми, дошкільні навчальні заклади…», – зазначив заступник голови Львівської облдержадміністрації Роман Филипів.

Як розповів заступник голови ЛОДА Роман Филипів, у рамках проекту перспективного плану зокрема заплановане будівництво інноваційного кварталу ІТ-парк у Львові на вул. І.Чмоли.

«Це один з найбільших інвестиційних проектів. Ним передбачено створення ІТ-парку у Львові, як місце для роботи працівників ІТ-сфери, офісні приміщення…», – зазначив посадовець.

Також передбачена реконструкція оздоровчого комплексу «Прикарпаття» у с.Сприня Самбірського району.

«Роботи там тривають як мінімум вже 2-3 роки. Думаю, цього року ми цей проект закінчимо», – зазначив Роман Филипів.

Окрім цього, також планують завершити будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Либохора Турківського району (термін реалізації – 2020 рік), у Буську відреконструювати басейн ДЮСШ (термін реалізації – 2019 рік), збудувати акушерський корпус у м.Миколаїв (термін реалізації – 2020 рік), реконструювати спорткомплекс «Шахтар» у Червонограді (термін реалізації – 2019 рік), збудувати критий басейн у Сокалі (термін реалізації – 2020 рік).

Також у перспективному плані передбачене зведення індустріального парку у с.Старий Яричів Кам’янка (початок реалізації – 2019 рік), будівництво євроколії Львів – Варшава (термін реалізації – 2021 рік).

Фінансування відбуватиметься коштом державного бюджету, обласного, а також місцевих.

«Ми плануємо організувати опитування з допомогою анкетування, де кожен зможе висловити свої пропозиції чи побажання. Окрім того, в області працює гаряча лінія 112, на яку теж можна звертатися в контексті обговорення чи певних зауважень до перспективного плану Львівщини на 2019-2021 роки», – наголосив Роман Филипів.

 

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