Чиновнику львівської мерії, який попався на хабарі, оголосили про підозру

Начальнику управління фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської рад, якого вчора затримали на 8 тис. грн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За ці гроші посадовець зобов’язувався не чинити перешкод підприємству у погодженні документації з приводу проведення ремонту ділянки дороги у Львові.

Сьогодні, 6 березня, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 – ч.3 ст.368 КК України (пропозиція, обіцянка або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

На даний до суду подано клопотання про обрання фігуранту міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаної посади. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, а також конфіскацією майна.

Зазначимо, що начальником управління фінансового контролю Львівської міської ради є Олег Дроздов.