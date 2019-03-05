Поліцейські спіймали на хабарі керівника управління фінансового контролю міськради Львова

Начальника управління фінансового контролю Львівської міської ради затримали з підозрою в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 8 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зараз в кабінеті управління фінансового контролю ЛМР правоохоронні органи проводять обшук. Якщо факти незаконних дій посадової особи будуть підтверджені, Львівська міська рада вимагає від правоохоронців об’єктивного розслідування та покарання.

Згідно із інформацією, яка є на сайті Львівської міської ради, начальником управління фінансового контролю Львівської міської ради є Олег Дроздов.

Згодом у Департаменті захисту економіки Національної поліції України повідомили, що посадовець організував «прозорий» механізм підписання необхідних документів для подальшого виконання робіт переможцями тендеру.

«Так, було встановлено, що за погодження кошторисної документації з виконання ремонтно-будівельних робіт вулиць на території одного з районів м. Львова вимагав один відсоток «відкату» від загальної суми договору. Сьогодні, 5 березня оперативники УЗЕ, слідчі поліції Львівської області за процесуального керівництва прокуратури Львівської області затримали посадовця. Кошти, отримані у якості неправомірної вигоди було вилучено з кишені куртки правопорушника», – йдеться у повідомленні правоохоронців

Також зазначається, що затримання проведено у закладі громадського харчування неподалік міської ради м. Львова.

Фото: поліція