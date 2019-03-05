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У Львові судитимуть шістьох патрульних через смерть 22-річного хлопця біля лотерейного закладу

Вероніка Рой

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У Львові судитимуть шістьох патрульних через смерть 22-річного хлопця біля лотерейного закладу на вулиці Куліша. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Цьогоріч, 5 березня, завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно шести працівників Управління патрульної поліції у Львівській області, які підозрювались у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, що йдеться про інцидент, який стався 9 лютого 2018 року у закладі «Національна лотерея» на вул. Куліша, 4, у Львові.

«Встановлено, що будучи при виконанні службових обов’язків, службовці умисно перевищили свої повноваження, чим спричинили тяжкі наслідки – смерть 22-річного хлопця. Тепер за вчинене підозрюваним загрожує покарання у вигляді 10 років ув’язнення з трирічним позбавлення права обіймати певні посади», – розповідають у прокуратурі.

Додамо, що патрульна поліція закликала до прозорого розгляду справи щодо смерті хлопця під стінами лотереї.

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