Поліція б’є на сполох: патрульним, які не змогли врятувати 22-річного львів’янина, загрожує до 10 років тюрми

Патрульна поліція закликає до прозорого розгляду справи щодо смерті хлопця під стінами лотереї. Вчора суд обрав шістьом патрульним запобіжний захід, який керівництво патрульної поліції Львівщини вважає вкрай жорстоким. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Нагадаємо, 9 лютого патрульні під час відпрацювання лотерейних закладів, в одному з них виявили у хлопця пакет з невідомою речовиною. 22-річний львів’янин швидко поклав його до рота і спробував піти. Патрульні затримали його і вмовляли виплюнути пакет, однак хлопець ковтнув його. Усі спроби дістати сторонній предмет виявилися невдалими. Хлопець знепритомнів. Інспектори викликали швидку і почали надавати домедичну допомогу.

Пізніше прокуратурою Львівської області розпочато досудове розслідування за цим фактом.

Вчора, 8 травня, Галицький районний суд міста Львова обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від служби для шістьох працівників патрульної поліції Львівської області. Їм оголосили підозру у вбивстві з необережності та перевищенні службових повноважень. Патрульним загрожує до 10 років ув’язнення.

Патрульні поліцейські закликають до прозорого розгляду справи із залученням громадськості. Зі свого боку патрульна поліція всіляко сприяє слідству.

«Ми прозорі і відкриті. Нам нічого приховувати. Хлопці, які є підозрюваними, неодноразово відзначалися за сумлінну службу. Затримували озброєних злочинців, визволяли заручників. У них відмінна характеристика. Ми вважаємо зажорстким запобіжний захід, адже три місяці слідства довели нашу відкритість та співпрацю щодо всебічного об’єктивного розслідування. Закликаємо всіх небайдужих взяти на громадський контроль цю справу» – наголосив начальник Управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко.