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Львівська залізниця отримала нового керівника

Вероніка Рой

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Сьогодні, 5 березня, колективу регіональної філії «Львівська залізниця» представили нового керівника. Ним став Роман Черніцький. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

 

Роман Черніцький закінчив Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство». У 1992 році розпочав роботу саме на Львівській залізниці. Працював на посадах монтера колії, дублера дорожнього майстра дистанції шляху, шляховим майстром, начальником виробничої дільниці. З 2000 року — на керівних посадах у структурних підрозділах Львівської залізниці. У 2016-2017 роках — заступник начальника регіональної філії з інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця». З квітня 2017 року й дотепер працював на посаді директора з інфраструктури Укрзалізниці.

Нагадаємо, попереднім керівником регіональної філії «Львівська залізниця» був Володимир Крот. Він звільнився з посади 28 лютого минулого року.

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