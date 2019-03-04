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Зарплата мешканців Львівщини зросла на 18%

Соломія Головіна

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У січні на Львівщині середня заробітна плата штатного працівника становила 8231 грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

 

Як резюмували в ГУ статистики у Львівській області, порівняно з січнем 2018 року номінальна заробітна плата зросла на 18,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 8,4%.

Найбільш оплачуваними у січні 2019 року були працівники підприємств та організацій з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (16764 грн); з добування кам’яного та бурого вугілля (14038 грн); з добування сирої нафти та природного газу (13287 грн); фінансової та страхової діяльності (12657 грн). Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4770 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (5334 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5662 грн).

 

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