Легендарна Донецька стрибунка здобула медаль чемпіонату Європи

Легендарна Донецька легкоатлетка Ольга Саладуха, із особистим найкращим результатом сезону в потрійному стрибку, завоювала «бронзу» чемпіонату Європи у приміщенні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК України.

Результат українки – 14.47 метри.

Ольга поступилася переможниці іспанці Ані Пелетейро 26 см, срібло у Параскеви Папахрісту з Греції, яка стрибнула на відстань 14,50 м.

До слова Ользі Саладусі 35 років, вона – Олімпійська призерка, чемпіонка Світу та Євпропи. Спортсменка зазнала травму спини на піку своєї кар’єри і невдало виступила на Олімпіаді в Бразилії у 2016 році. Попри те Саладуха не покинула спорт, адже має нездійснену мрію.