ОСТАННІ НОВИНИ

Як у Львові стартували роботи з реконструкції площі Двірцевої

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 1 березня, у Львові розпочався І-ий етап реконструкції пл. Двірцевої. Водіям приватного транспорту вже від сьогодні не можна заїжджати на вокзал. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«З 1 квітня буде закрито Автостанцію. Тоді приміські і міжнародні маршрути змінять місце локації: приміські будуть зупинятися на Приміському вокзалі, а міжнародні автобуси будуть зупинятися на парковці вокзалу, яка знаходиться близько до зупинки міського громадського транспорту. І приблизно з 15 травня трамваї перестануть курсувати до вокзалу, а будуть розвертатися на вул. Городоцькій біля депо.

З 31 березня ПрАТ «Укрзалізниця» вводить додаткові зупинки на станції «Підзамче» для 53 потягів. Тому з 7 березня ми запускаємо трамвайний маршрут № 5 зі сполученням «вул. Промислова — Академія мистецтв». Оскільки ЛКП «Львівелектротранс» запускає «пересадковий» квиток, це дозволить людям, які хочуть їхати з Підзамче на Сихів, пересісти на зупинці «Академія мистецтв» на трамвайний маршрут № 8, чи, за потреби, пересісти в центрі на інші напрямки», — розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Як повідомив інженер з інженерних мереж ТзОВ «Онур» Віктор Онищук, сьогодні відбуваються лише підготовчі роботи, а вже з понеділка розпочнуть активні ремонтні роботи.

«Сьогодні проводимо підготовчі роботи для першого етапу реконструкції пл. Двірцевої. Найперше — це організація дорожнього руху для водіїв і пішоходів, обгородження території, де будуть проводити роботи, виставлення бетонних блоків, встановлення світлової сигналізації.

У частині, яка зараз перекрита, будемо замінювати каналізаційний колектор діаметром 1000 мм. Для цього будемо розбирати дорожнє покриття і частково тротуар, в межах загорожі. Демонтажу також тут підлягає старий фонтан і буде монтуватися новий фонтан, відповідно до проекту», — повідомив він.

Детальніше про масштабну реконструкцію площі перед головним вокзалом читайте у матеріалі Львівського порталу «Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому».

Фото: ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

Музика, наповнена любов’ю
Ольга ЛОЗИНСЬКА
Музика, наповнена любов’ю

Романтичні рефлексії після Дня Святого Валентина знаходять своє місце в репертуарі Львівської національної опери. Кожен ...

Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 
Омелян ШЕВЧУК
Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 

Найбільша українська мережа постійно дивує мешканців Львівщини своїми унікальними пропозиціями та підходом до справи. Во...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...