Як у Львові стартували роботи з реконструкції площі Двірцевої

Сьогодні, 1 березня, у Львові розпочався І-ий етап реконструкції пл. Двірцевої. Водіям приватного транспорту вже від сьогодні не можна заїжджати на вокзал. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«З 1 квітня буде закрито Автостанцію. Тоді приміські і міжнародні маршрути змінять місце локації: приміські будуть зупинятися на Приміському вокзалі, а міжнародні автобуси будуть зупинятися на парковці вокзалу, яка знаходиться близько до зупинки міського громадського транспорту. І приблизно з 15 травня трамваї перестануть курсувати до вокзалу, а будуть розвертатися на вул. Городоцькій біля депо.

З 31 березня ПрАТ «Укрзалізниця» вводить додаткові зупинки на станції «Підзамче» для 53 потягів. Тому з 7 березня ми запускаємо трамвайний маршрут № 5 зі сполученням «вул. Промислова — Академія мистецтв». Оскільки ЛКП «Львівелектротранс» запускає «пересадковий» квиток, це дозволить людям, які хочуть їхати з Підзамче на Сихів, пересісти на зупинці «Академія мистецтв» на трамвайний маршрут № 8, чи, за потреби, пересісти в центрі на інші напрямки», — розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Як повідомив інженер з інженерних мереж ТзОВ «Онур» Віктор Онищук, сьогодні відбуваються лише підготовчі роботи, а вже з понеділка розпочнуть активні ремонтні роботи.

«Сьогодні проводимо підготовчі роботи для першого етапу реконструкції пл. Двірцевої. Найперше — це організація дорожнього руху для водіїв і пішоходів, обгородження території, де будуть проводити роботи, виставлення бетонних блоків, встановлення світлової сигналізації.

У частині, яка зараз перекрита, будемо замінювати каналізаційний колектор діаметром 1000 мм. Для цього будемо розбирати дорожнє покриття і частково тротуар, в межах загорожі. Демонтажу також тут підлягає старий фонтан і буде монтуватися новий фонтан, відповідно до проекту», — повідомив він.

Детальніше про масштабну реконструкцію площі перед головним вокзалом читайте у матеріалі Львівського порталу «Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому».

Фото: ЛМР