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У Львові нагородили кращих «Людей спорту»

Вероніка Рой

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Вчора, 28 лютого, у глядацькій залі Будинку науки і техніки відбулася урочиста церемонія відзначення кращих спортсменів, меценатів галузі та організаторів спортивних подій Львівщини «Люди спорту 2018». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Відтак, у межах заходу «Людей спорту» відзначили у 13 номінаціях.

«Відкриття року» – Христина Погранична – срібна призерка ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор з художньої гімнастики.

«Найкраща спортивна школа» – комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1 СКА.

«Федерація року» – Федерація футболу Львівської області.

«Кращий центр «Спорт для всіх» – Городоцький центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

«Розвиток спортивно-рекреаційної інфраструктури» – Гірськолижний комплекс «Буковиця».

«Спортивно-іміджевий проект» – Проект «Кращий спортсмен місяця».

«Промоція спорту» – Наживо ТВ.

«Меценат спорту» – Емре Кара Ахмет Оглу – голова представництва фірми «Онур».

«Військові в спорті» – Богдан Оксентюк – (ветеран Національної гвардії України) став володарем золотої медалі з легкої атлетики (біг на 1500 м), срібної та бронзової медалей з плавання (50 та 100 метрів вільним стилем).

«Сильні духом» – Наталія Морквич – чемпіонка та призерка чотирьох етапів Кубків світу та чемпіонка Європи з фехтування на візках.

«Команда року» – Волейбольний клуб «Барком – Кажани» – переможець чемпіонату України серед чоловічих команд суперліги,  володар Кубку та Суперкубку України з волейболу.

«Спортсмен року» – Павло Користильов – дворазовий чемпіон Європи, чемпіон світу з кульової стрільби, перший український спортсмен, який  виборов ліцензію на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо.

 «Тренер року» – Сергій Користильов – тренер Павла Користильова

У кожній номінації переможці отримали ексклюзивні авторські нагороди, а лауреати – дипломи ручної роботи.

Фото: ЛОДА

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