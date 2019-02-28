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У Львові затримали банду серійних грабіжників

Соломія Григор'єва

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У Львові судитимуть трьох квартирних грабіжників. Загальна суму завданих ними збитків становила понад 630 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Відомо, що троє чоловіків упродовж двох років вчиняли у Львові та області крадіжки чужого майна, зокрема, із проникненням у житло.

У ході досудового розслідування у підозрюваних вилучено автомобіль BMW 530, який вони використовували як засіб пересування під час протиправної діяльності.

На даний час у кримінальному провадженні досудове слідство завершено, а обвинувальний акт 26 лютого цього року скеровано до Миколаївського районного суду Львівської області для розгляду по суті.

За вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

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