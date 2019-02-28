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У Львові стартують курси англійської для воїнів з інвалідністю

Соломія Головіна

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У Львові для учасників бойових дій з інвалідністю організують заняття з англійської мови. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як зазначається, вже у наступний вівторок розпочнуться заняття з англійської мови від «My English» – школа англійської мови міста Львова для учасників бойових дій (які використовують інвалідний візок).

Заняття відбуватимуться у вівторок та четвер в приміщенні Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій (вул. Пекарська, 41), та будуть розпочинатись о 12.00 год.

«Група майже сформована, але якщо ви учасник бойових дій з інвалідністю й використовуєте інвалідний візок, та маєте бажання вчити англійську мову, ласкаво просимо до нас», – зазначають організатори.

Контакти: вул. Пекарська 41, тел.: (032) 254 61 16, +38 067 962 83 25, +38 063 434 65 46, +38 050 788 72 38.

Графік занять: Пн.: 10:00—18:00; Вт-Чт.: 9:00—18:00; Пт.: 9:00—15:00.

 

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