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Перший день весни у Львові буде вітряним

Соломія Головіна

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Синоптики застерігають львів’ян: завтра, 1 березня, пориви вітру сягатимуть 20 м/с та подекуди ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що 1 березня по території Львівської області та Львову місцями будуть пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця.

Додамо, що в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста Львова» за коротким номером 15−80.

 

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