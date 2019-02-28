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На Львівщині стартували навчання членів ОВК для президентських виборів

Соломія Головіна

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На Львівщині стартувала серія навчань для членів окружних виборчих комісій з питань організації та проведення виборів Президента України, призначених на 31 березня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Тренінги відбуваються за підтримки Центральної виборчої комісії та Міжнародної фундації виборчих систем в Україні (IFES Ukraine). Тренінги здійснюють фахівці (тренери), які пройшли відповідне навчання у Центрі управління навчанням учасників виборчих процесів.

За словами начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації Зоряни Павлів, сьогодні тренінги відбуваються у приміщеннях обласної державної адміністрації та Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради для членів чотирьох ОВК Львівщини. 1 і 2 березня вони будуть проведені для членів решти восьми ОВК, які утворені на території області. Окрім зазначених приміщень, навчання також пройде у Дрогобицькій районній державній адміністрації.

Додамо, що в період з 18 до 28 березня окружні виборчі комісії за сприяння IFES Ukraine проведуть навчання членів відповідних дільничних виборчих комісій з виборів Президента України.

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