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«Говерляна-2019». Мешканців Львівщини кличуть підкорити найвищу точку в Україні

Соломія Головіна

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Мешканців Львівщини запрошують до участі у традиційному масовому сходженні на гору Говерла «Говерляна-2019», яке відбудеться 23 березня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Похід та сходження, зокрема, буде здійснюватися зі сторони селища Ворохта Івано-Франківської області ущелиною річки Прут – через Карпатський національний природний парк та урочище «Заросляк».

Учасниками сходження можуть бути усі фізично здорові та активні особи віком від 14 років, які є прихильниками здорового способу життя, спорту та туризму, бажано з навичками участі у зимових походах вихідного дня (діти молодші 14 років – тільки у супроводі дорослих). Перед початком сходження кожен учасник отримує інструктаж із техніки безпеки та правил поведінки, а під час сходження зобов’язаний неухильно виконувати розпорядження штабу, інструкторів та членів пошуково-рятувального загону.

Очолює сходження та прокладає маршрут на вершину, здійснюючи контроль за безпеку руху, штурмова група, яка складається з досвідчених інструкторів-альпіністів.

Учасники піднімаються на вершину кожен у своєму загоні. Загальний час сходження (підйом і спуск) близько 8 годин.

Учасникам сходження потрібно мати: теплий вітронепроникний костюм, куртку, шапку, рукавиці, сонцезахисні окуляри, теплі шкарпетки, черевики типу «вібрам» з бахілами, запасний змінний одяг, взуття, харчі для споживання у вагоні потяга та в польових умовах, термос з гарячим чаєм, сухофрукти, яблука, лимон, солодощі тощо. У випадку відсутності необхідного спорядження учасник до сходження допускатися не буде.

Збір та реєстрація учасників сходження передбачається у п’ятницю, 22 березня о 15:00 год. біля головного залізничного вокзалу станції Львів. Учасники «Говерляни-2019» організовано розсаджуються у автобуси, які відправляються зі Львова о 15:30-16:00 год і який прибуде на навчально-спортивну базу «УКРАЇНА» розташовану в смт. Ворохта Івано-Франківської області о 22:00 год. (орієнтовно) для ночівлі. 23 березня о 07:00 год. автобусами організовано підвезуть до верхів’я ущелини, звідки почнеться пішохідна частина сходження.

Після завершення сходження та спуску з вершини учасників «Говерляни» автобусом підвезуть до начально-спортивної бази «УКРАЇНА». Відправлення автобусів до Львова –  23 березня о 22:30-23:00 годині (орієнтовно).

До Львова спеціальний поїзд прибуде 24 березня о 04:00-05:00 годині ранку (орієнтовно).

Участь у сходженні є добровільною та фінансується за рахунок учасників або організацій. Організаційний внесок від учасника сходження – 650 грн.

Попередні групові заявки від туристських клубів, осередків фізичної культури та спорту, підприємств, навчальних закладів та інших організацій для резервування місць у спеціальному поїзді подавати до Львівської обласної організації спортивного туризму (м. Львів, вул. Залізнична, 16) до голови оргкомітету Михайла Сідорова за телефонами: 096-608-90-54, 261-31-95.

 

 

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