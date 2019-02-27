На Львівщині хочуть звести завод із виробництва корму для тварин

На Золочівщині планують збудувати завод із виробництва кормів для тварин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Власне, сьогодні керівництво області зустрілося з представниками компаній ТОВ «Д-Мікс» та «Royal De Heus Group», аби узгодити шляхи співпраці.

«Уже протягом майже десяти років ми співпрацюємо із нашими партнерами на Львівщині – ТОВ «Д-Мікс», і завдяки цій співпраці добре знайомі із регіоном. Вкрай важливо розвивати не лише великі міста, а й сільську місцевість. Дуже приємно, що місцева влада гідно оцінює наш внесок у розвиток регіону, тож новий проект покликаний залучити додаткові надходження в аграрний сектор області», – наголосив власник компанії «Royal De Heus Group» Коен Хеус.

Будівництво нового комплексу планують завершити до кінця року.

Довідка

«Royal De Heus Group» – це компанія, яка була заснована на початку XIX століття у Нідерландах та займає лідируючі позиції в галузі тваринницької промисловості, орієнтована на виробництво та продаж корму для тварин, концентратів та преміксів.

«Royal De Heus Group» працює в більш ніж 75 країнах Європи, Азії, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки. Через швидкий ріст виробництва за межами Нідерландів “De Heus Group” став світовим постачальником кормів серед топ-15 компаній постачальників кормів у світі.

Компанія забезпечує роботою понад 5000 людей по всьому світу. Корпоративний штаб «Royal De Heus Group» розташований в Еде – Вагінген (Нідерланди).