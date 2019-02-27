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Кількість хворих на грип та ГРВІ в Україні зменшується

Вероніка Рой

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За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 183 тисячі людей. Це на 8% менше епідемічного порогу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі  Міністерства охорони здоров’я України.

 

Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 476,3 на 100 тисяч населення, що на 8,2 % менше рівня епідемічного порогу по Україні. Епідемії грипу немає.

«Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 183 348 людей, із них 64,9 % діти віком до 17 років. З початку сезону захворюваності (з жовтня 2018 року) перехворіли 9,8% українців. 8 людей померли від грипу. З початку епідемічного сезону зареєстровано 41 летальний випадок», – повідомляє МОЗ.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що з початку року у Львівській області від грипу померло шестеро людей.

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