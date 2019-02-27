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Додаткові пенсійні виплати не спровокують інфляції, - Розенко

Вероніка Рой

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Додаткові виплати пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію та мають достатній страховий стаж, не спровокують інфляції. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба Кабміну.

 

«Це одноразові виплати для тих людей, які мають великий страховий стаж. Це компенсація за 2015-2016 роки. Розмір компенсації складатиме  2410 гривень, і ця виплата буде розділена на два транші. Перший транш – з 1 березня, і другий транш – з 1 квітня», – пояснив Віце-прем’єр-міністр.

За його словами, додаткові виплати не провокуватимуть інфляційних процесів.

«Таким чином ми збалансуємо і бюджет Пенсійного фонду, і не дамо знецінитися гривні чи спровокувати зростання цін в Україні. Це, на мій погляд, абсолютно правильне рішення – здійснити виплати у два етапи, щоб не робити додаткового навантаження на економіку України»,– додав Павло Розенко.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що в березні-квітні 2019 року пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію у розмірі 2410 тисяч гривень.

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