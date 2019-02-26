Троє львів’ян змагатимуться на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

У місті Самсун, що в Туреччині, з 26 лютого по 2 березня відбудеться чемпіонат Європи зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих спортсменів та юніорів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цьогоріч за найвищими нагородами Європейського гатунку прибули понад 180 кращих лучника Європи, які представляють команди 25 країн старого світу.

Кращі представники лучного спорту України за результатами лучного сезону в приміщенні – лише по 3 спортсмени у кожній категорії, розпочнуть боротьбу за найвищі нагороди чемпіонату Європи зі стрільби з лука.

Отже, після напружених відбіркових змагань та навчально-тренувальних зборів до основної трійки збірної України у кожній категорії, яка представлятиме нашу державу на Європейській першості у Туреччині, увійшли наступні спортсмени:

Чоловіки:

Гавелко Юрій – м. Львів

Віктор Рубан – м. Харків

Лесняк Владислав – м. Суми

Жінки:

Анастасія Павлова – м. Н. Каховка

Січенікова Лідія – м. Чернівці

Родіонова Поліна – м. Суми

Юніори:

Каменський Володимир – м. Харків

Овчинніков Артем – м. Суми

Кожокарь Іван – м. Чернівці

Юніорки:

Наумова Жанна – м. Львів

Кукурузяк Олександра – м. Львів

Сікало Єлизавета – м. Черкаси