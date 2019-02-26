Ще чотири школи Львова пішли на карантин через грип

Від середи, 27 лютого, три школи міста тимчасово призупиняють навчальний процес через високу захворюваність учнів на грип та ГРВІ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Відтак навчання від завтра призупинено у СЗШ №27, №20, №62 та у 2-А класі ЗСШ «Лідер». Тут відсутні понад 20% дітей. Карантин триватиме до 1 березня включно.

Нагадаємо, раніше навчальний процес призупинили у ліцеї №37, а також у 2-А класі ліцею ім. Івана Пулюя. Повернутись до школи діти мають уже з понеділка, 4 березня.

Як повідомляв Львівський портал, протягом лютого через грип та ГРВІ на карантин у Львові пішли близько трьох десятків шкіл. А в області призупинили освітній процес у 235 закладах освіти.