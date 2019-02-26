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Ще чотири школи Львова пішли на карантин через грип

Наталя Дуляба

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Від середи, 27 лютого, три школи міста тимчасово призупиняють навчальний процес через високу захворюваність учнів на грип та ГРВІ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Відтак навчання від завтра призупинено у СЗШ №27, №20, №62 та у 2-А класі ЗСШ «Лідер». Тут відсутні понад 20% дітей. Карантин триватиме до 1 березня включно.

Нагадаємо, раніше навчальний процес призупинили у ліцеї №37, а також у 2-А класі ліцею ім. Івана Пулюя. Повернутись до школи діти мають уже з понеділка, 4 березня.

Як повідомляв Львівський портал, протягом лютого через грип та ГРВІ на карантин у Львові пішли близько трьох десятків шкіл. А в області призупинили освітній процес у 235 закладах освіти.

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