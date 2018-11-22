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Порошенко звільнив голову Радехівської РДА Тараса Калиту, якого спіймали на хабарі

Вероніка Рой

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Президент України Петро Порошенко звільнив з посади голови Радехівської районної державної адміністрації Львівської області Тараса Калиту. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Президента.

 

«Звільнити Калиту Тараса Васильовича з посади голови Радехівської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада цього року голову Радехівської РДА Тараса Калиту затримали на хабарі.

Фото: Варіанти

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