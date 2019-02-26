Мер Трускавця «відмазав» свою підлеглу, яка у робочий час агітувала за «Самопоміч»?

Нещодавно завідувачку юридичного відділу Трускавецької міської ради та депутатку Олену Савченко спіймали на передвиборчій агітації за «Самопоміч» у робочий час. Втім мер Трускавця Андрій Кульчинський знайшов спосіб її «відмазати». Про це пишуть «Джерела Трускавця», передає Львівський портал.

Андрій Кульчинський, замість того, щоб притягнути чиновницю до відповідальності, вирішив її «відмазати». Згідно з розпорядженням мера Трускавця, яке, як стверджують журналісти, швидше за все видане заднім числом, Олена Савченко 15-18 лютого, тобто й у день ведення передвиборчої агітації, перебувала у черговій щорічній відпустці.

Про це стало відомо з відповіді, яку отримав трускавчанин Андрій Пфайфер, подавши до міськради петицію з вимогою звільнити Олени Савченко. У тексті петиції Андрій Пфайфер цілком слушно зауважив, що начальниця юридичного відділу вже не вперше вдається до протиправних дій. Її пов’язують із лобіюванням інтересів бізнес-проекту спонсора виборчої кампанії мера Трускавця – дрогобичанина Віктора Возняка.

«Чи має право начальниця юридичного відділу Олена Савченко й надалі обіймати посаду у міський раді, питання, зрозуміло, риторичне! Хоча вона цілком влаштовує трускавецького мера Кульчинського, оскільки виконує його вказівки і діє у протиправний спосіб. Прикро, але нехтування законодавчими вимогами, до яких вдаються чиновники міськради, є непоодинокими – вони набули системного характеру. Трускавецька влада відверто демонструє зневагу до закону», – пишуть журналісти.

Зазначимо, що Олена Савченко є також депутатом Трускавецької міської ради від «Самопомочі». Після того, як її спіймали на передвиборчій агітації у робочий час, ні голова трускавецького осередку «Самопомочі» Микола Онисько, ні очільник депутатської фракції Олег Карпин, ні мер Андрій Кульчинський, який є висуванцем від «Самопомочі», жодним чином не відреагували на такі протиправні дії.

Зважаючи на те, що Олена Савченко обіймає посаду керівника юридичного відділу, а отже, свідомо проігнорувала закон «Про вибори Президента України», у якому зазначено, що «органам виконавчої влади … та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їхнім посадовим і службовим особам у робочий час участь у передвиборній агітації забороняється» (стаття 64, пункт 2).

Нагадаємо, Львівський портал вже писав про те, як рейдерам вдалося задарма отримати землю в самому центрі Трускавця, а також який стосунок до цього має керівництво міста й окремі депутати міської ради. Детальніше про це читайте у статті «Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла».