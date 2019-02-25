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У Самборі іномарка переїхала пішохода

Соломія Григор'єва

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Внаслідок наїзду «Мазди» на Львівщині травмований пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 24 лютого, у місті Самбір. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мазда», 28-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, мешканця одного з сіл району віком 29 років, котрий внаслідок наїзду отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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