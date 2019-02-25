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Стало відомо, якому з кандидатів у президенти погрожувала мешканка Львівщини

Вероніка Рой

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26-річна жителька Львівщини надсилала телефоном погрози одному з кандидатів у президенти України. Як вдалось з’ясувати правоохоронцям, жінка надсилала погрози Володимиру Зеленському. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

 

«Кандидату у президенти В. Зеленському погрожувала 26-річна жителька Львівської області. Жінка надсилала погрози з телефону свого батька. Поліція вилучила телефон, з якого надходили повідомлення та відкрила кримінальне провадження. За словами підозрюваної, вона робила це, бо підтримує іншого кандидата», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, виборча кампанія в Україні офіційно стартувала 31 грудня 2018 року, а самі президентські вибори відбудуться 31 березня.

Загалом участь у виборах візьмуть 44 кандидати. Із повним списком осіб, що хочуть стати Президентом України, можна ознайомитися тут.

Фото: politeka.net

 

 

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