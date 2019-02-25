На Донбасі загинув український захисник

Протягом поточної доби окупаційні війська шість разів обстріляв позиції наших захиисників, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями з витратою 85 снарядів та мін калібрів 122 та 120 мм. Один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

За даними відомства, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:

з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу села ВОДЯНЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:

зі стрілецької та снайперської зброї – у районі населених пунктів ХУТІР ВІЛЬНИЙ, НОВООЛЕКСАНДРІВКА та НОВГОРОДСЬКЕ;

з ручних та автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – поблизу населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, один отримав поранення.

Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються.