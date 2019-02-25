На Донбасі загинув український захисник

Протягом поточної доби окупаційні війська шість разів обстріляв позиції наших захиисників, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями з витратою 85 снарядів та мін калібрів 122 та 120 мм. Один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.
За даними відомства, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:
з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;
з мінометів калібру 120 мм – поблизу села ВОДЯНЕ.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:
зі стрілецької та снайперської зброї – у районі населених пунктів ХУТІР ВІЛЬНИЙ, НОВООЛЕКСАНДРІВКА та НОВГОРОДСЬКЕ;
з ручних та автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – поблизу населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, один отримав поранення.
Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються.
Андрій Котенський