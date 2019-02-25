Минулого тижня в Україні кількість хворих на кір зменшилась на 15%, - МОЗ

Минулого тижня на кір в Україні захворіла 2751 людина — 1 313 дорослих та 1 438 дітей. Це на 15,7% менше у порівнянні з показниками попереднього тижня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Також повідомляється, що за цей тиждень в Києві від ускладнень кору померла 57-річна жінка. МОЗ України висловлює співчуття рідним. Загалом цього року померло вже дев’ять людей, серед яких дві дитини. З початку спалаху кір забрав 30 життів.

Загалом із 28 грудня 2018 р. до 22 лютого 2019 р. на кір в Україні захворіло 24 042 людини — 10 588 дорослих та 13 454 дитини. Найвищі показники захворюваності — у Львівській (загалом 3 741 людина: 1 237 дорослих та 2 504 дитини), Вінницькій (2 136: 930 дорослих та 1 206 дітей), Рівненській (2 109: 726 дорослих та 1 383 дитини), Хмельницькій (1 779: 960 дорослих та 819 дітей) областях і м. Київ (2 083 людини: 1 179 дорослих та 904 дитини).

Нагадаємо, 18 лютого у Львівській області стартувала кампанія із вакцинації дітей від кору.