ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян кличуть в Палац мистецтв на виставку сучасних ікон

Вероніка Рой

|

На третьому поверсі Львівського палацу мистецтв 12 березня о 16.00 год. відкриють виставку сучасної ікони та сакрального мистецтва «Замлиння». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Серед мальовничої природи волинського Замлиння — місцині прямо на кордоні двох держав — учасники пленерів (переважно — це студенти академій мистецтв) створюють ікони. Таких навчань відбулося вже вісім, за фінансової допомоги польського консульства. Загалом же, результати пленерів побачили відвідувачі більше 60-ти виставок у містах Польщі та України. А цьогоріч вперше у такому обсязі частина робіт за всі попередні роки будуть представлені у Львівському палаці мистецтв.

«Це виставки не лише іконопису, а й сакрального мистецтва. Тобто, ми вкладаємо дійсно глибокий зміст у те, що робимо. Це проект, що з однієї сторони зміцнює культурну співпрацю обох народів, а з іншої — сьогодні, у 21 столітті привертає увагу до ікони, до її глибокого сакрального сенсу», — пояснює голова правління ВОНСХУ Володимир Марчук.

За словами заступника директора Львівського палацу мистецтв з мистецької частини Ольги Луковської, важливим аспектом є те, що роботи, які представляють митці пленерів — це сучасні інтерпретації на релігійні теми.

«Сама ж виставка є екуменічною, тобто такою, що виступає за співпрацю та взаєморозуміння між християнами різних конфесій», — розповіла вона.

Заняття пленерів проходять серед поліської природи — просто неба, або ж на території сучасного центру. Кількість учасників зазвичай сягає 30 осіб. Художникам роздають липові дошки, а також всі необхідні матеріали для малювання. Хоча інколи роботи створюють і в інших техніках, і з різних матеріалів.

Фото: ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Музика, наповнена любов’ю
Ольга ЛОЗИНСЬКА
Музика, наповнена любов’ю

Романтичні рефлексії після Дня Святого Валентина знаходять своє місце в репертуарі Львівської національної опери. Кожен ...

Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 
Омелян ШЕВЧУК
Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 

Найбільша українська мережа постійно дивує мешканців Львівщини своїми унікальними пропозиціями та підходом до справи. Во...

Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»
Вероніка РОЙ
Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»

Сьогодні, 20 лютого, під час урочистого засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка ...

Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 
Анастасія ПИЖ
Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 

Найпотужніша національна мережа продовольчих магазинів будує із львів’янами чесні стосунки, вважаючи, що ціна є фактором...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...