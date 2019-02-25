Львів’ян кличуть в Палац мистецтв на виставку сучасних ікон

На третьому поверсі Львівського палацу мистецтв 12 березня о 16.00 год. відкриють виставку сучасної ікони та сакрального мистецтва «Замлиння». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Серед мальовничої природи волинського Замлиння — місцині прямо на кордоні двох держав — учасники пленерів (переважно — це студенти академій мистецтв) створюють ікони. Таких навчань відбулося вже вісім, за фінансової допомоги польського консульства. Загалом же, результати пленерів побачили відвідувачі більше 60-ти виставок у містах Польщі та України. А цьогоріч вперше у такому обсязі частина робіт за всі попередні роки будуть представлені у Львівському палаці мистецтв.

«Це виставки не лише іконопису, а й сакрального мистецтва. Тобто, ми вкладаємо дійсно глибокий зміст у те, що робимо. Це проект, що з однієї сторони зміцнює культурну співпрацю обох народів, а з іншої — сьогодні, у 21 столітті привертає увагу до ікони, до її глибокого сакрального сенсу», — пояснює голова правління ВОНСХУ Володимир Марчук.

За словами заступника директора Львівського палацу мистецтв з мистецької частини Ольги Луковської, важливим аспектом є те, що роботи, які представляють митці пленерів — це сучасні інтерпретації на релігійні теми.

«Сама ж виставка є екуменічною, тобто такою, що виступає за співпрацю та взаєморозуміння між християнами різних конфесій», — розповіла вона.

Заняття пленерів проходять серед поліської природи — просто неба, або ж на території сучасного центру. Кількість учасників зазвичай сягає 30 осіб. Художникам роздають липові дошки, а також всі необхідні матеріали для малювання. Хоча інколи роботи створюють і в інших техніках, і з різних матеріалів.

Фото: ЛМР