Через ажіотаж у Львові відбудеться додатковий концерт Оксани Білозір

Львів’яни так активно розкуповують квитки на Великий сольний концерт Оксани Білозір, що запустити додатковий концерт, щоб всі бажаючі змогли потрапити. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Отож, 26 березня усі, кому не вистачило квитка на 20.00, можуть забронювати квитки на 17.30.

«Такого в нас ще не було. Менш ніж за 15 днів концерт Оксани Білозір в опері майже продано! Ажіотаж просто шалений! Запускаємо другий концерт, бо бажаючих більше, ніж ми могли уявити! Такому швидкому продажу також сприяють доступні ціни на квитки (від 200 грн), які ми встановили, щоб кожен шанувальник творчості Оксани Білозір зміг дозволити собі прийти на концерт», – розповів організатор концерту Петро Луцишин.

Приємним сюрпризом будуть запрошення для українських військових. «Ми запросили на концерт ветеранів АТО, адже для пані Оксани це принципова позиція. Одним словом, очікуємо два аншлаги, тому прохання до бажаючих – не зволікати з придбанням квитків», – порадив він.

Детальніше по концерт Оксани Білозір у Львові читайте тут.