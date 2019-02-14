Оксана Білозір дасть сольний концерт у Львівській опері

26 березня у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться великий сольний концерт Оксани Білозір. Про це Львівському порталу повідомляють організатори події.

«Оксану Білозір направду можна вважати людиною-епохою в історії не лише України пісенної, але і України-держави! Народна артистка України, народний депутат 3-х скликань, міністр культури України, меценат, волонтер – пані Оксана для мільйонів українців, як для себе самої в першу чергу – «Українка, Україночка». Її концерти завжди наповнені енергетикою добра та любові, а пісні вже давно стали виразним символом українського, справжнього. Перевірені часом шлягери, які ми любимо і знаємо напам’ять», – йдеться в повідомленні.

Початок концерту у Львівській опері – 20:00.

Квитки можна придбати тут: Kasa.in.ua, Concert.ua, або на Kontramarka.ua