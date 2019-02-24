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Прокуратура розслідує більше 1500 справ щодо окупації Криму

Наталя Дуляба

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У прокуратурі Автономної Республіки Крим із червня 2014 року розглядають 1506 проваджень щодо окупації півострова. До суду направлено 144 обвинувальні акти, і по 21 із них вже є обвинувальні вироки. Про це в інтерв’ю ZN.UA заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, передає Львівський портал.

 

Крім того, близько 358 проваджень розслідують слідчі прокуратури, 85 обвинувальних актів також вже є у судах, винесено 7 вироків.

Як повідомив Мамедов, прокуратура АР Крим встановила понад 19 тисяч осіб – співробітників правоохоронних органів, які працювали у держорганах на момент окупації.

«Ще є органи державної влади, люди, які очолювали Раду міністрів, райадміністрації, багато інших держустанов, яких необхідно встановити і персоналізувати, для того щоб розуміти, що насправді відбувалося під час окупації півострова», – зазначив Гюндуз Мамедов.

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