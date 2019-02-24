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Патрульні спіймали двох юнаків, які вчинили бійку на площі Ринок

Наталя Дуляба

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Сьогодні вночі, 24 лютого, на площі Ринок сталася бійка, під час якої постраждав чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

«Патрульні, під’їжджаючи на місце, побачили активну юрбу. Помітивши автомобіль поліції, троє людей почали втікати вулицею Краківською. Інспектори наздогнали двох та затримали їх на вулиці Фурманській. Ними виявилися 18-річний мешканець Борислава та 21-річний львів’янин», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час бійки на площі Ринок травми отримав львів’янин, його госпіталізували.

Затриманих хлопців патрульні передали у Галицький відділ поліції. Наразі всі деталі події встановлюються.

Фото: патрульна поліція

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