До пошуків зниклого у Львові дідуся залучили поліцію і рятувальників

Більше доби у Львові розшукують 81-річного Власова Петра Архиповича, який зник у суботу, 23 лютого, в районі площі Данила Апостола. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

У розшук зниклого дідуся оголосили вчора по обіді, а під вечір його родичі вже звернулися за допомогою до рятувальників. Зазначалось, що чоловік може мати труднощі з пам’яттю.

«23 лютого о 18:31 год. до рятувальників надійшло повідомлення, що між Білогорщею та смт Рудно на відкритій території заблукав чоловік 1937 року народження, який ще 22 лютого вийшов із дому та не повернувся. Пошуково-рятувальна частина загону технічної служби ДСНС Львівщини спільно з працівниками поліції провели пошукові роботи, проте заблукалого не знайдено», – йдеться в повідомленні.

Наразі пошуки тривають. Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження 81-річного Петра Власова, просять телефонувати за номерами: 093-718-22 81 – Віктор (внук), 0 63-329- 36-97 – Галина (донька) або поліцію за коротким номером 102.