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У Львові розшукують зниклого дідуся

Наталя Дуляба

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Всіх небайдужих просять долучитися до пошуку 81-річного Власова Петра Архиповича, який сьогодні, 23 лютого, зник у районі площі Данила Апостола. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

«Ймовірне місце перебування – 5-й парк, район біля МРЕО. Чоловік швидше за все не усвідомлює, де він знаходиться, можливо, втратив пам’ять», – йдеться у повідомленні.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження бібуся, просять телефонувати за номерами: 093-718-22 81 – Віктор (внук), 0 63-329- 36-97 – Галина (донька) або поліцію за коротким номером 102.

Фото: Гаряча лінія міста

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