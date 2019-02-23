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З Академії сухопутних військ вийшла сотня молодих військових

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 23 лютого, у Львові відбулися урочистості з нагоди випуску більше сотні вихованців Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

 

Більше сотні вихованців Військового коледжу сьогодні отримали дипломи молодших спеціалістів. Військовий фах вони здобували за десятьма спеціальностями підготовки, зокрема:

  • ремонт та обслуговування автомобільної техніки;
  • організація перевезень і управління на автомобільному транспорті;
  • експлуатація інженерної техніки;
  • забезпечення радіаційного та хімічного контролю;
  • організація зберігання військового майна;
  • музичне мистецтво;
  • адміністрування у військових підрозділах.

Троє з випускників, молодші сержанти Богдан Духнич, Олександр Романюк та Антон Самолюк, закінчили навчання на відмінно та отримали дипломи з відзнакою.

Всі випускники вже ближчим часом приступлять до виконання обов’язків у військових частинах ЗС України.

Привітати молодих сержантів прийшли їхні родичі та друзі, заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ з бойової підготовки Андрій Грищенко, керівництво академії, військовослужбовці з Канади, котрі беруть участь у підготовці підрозділів українського війська в межах «Об’єднаної групи з підготовки – Україна».

Благословив випускників на добру службу настоятель Храму Стрітення Господнього, військовий капелан отець Михайло Білецький.

Фото: академія сухопутних військ

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