З Академії сухопутних військ вийшла сотня молодих військових

Сьогодні, 23 лютого, у Львові відбулися урочистості з нагоди випуску більше сотні вихованців Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

Більше сотні вихованців Військового коледжу сьогодні отримали дипломи молодших спеціалістів. Військовий фах вони здобували за десятьма спеціальностями підготовки, зокрема:

ремонт та обслуговування автомобільної техніки;

організація перевезень і управління на автомобільному транспорті;

експлуатація інженерної техніки;

забезпечення радіаційного та хімічного контролю;

організація зберігання військового майна;

музичне мистецтво;

адміністрування у військових підрозділах.

Троє з випускників, молодші сержанти Богдан Духнич, Олександр Романюк та Антон Самолюк, закінчили навчання на відмінно та отримали дипломи з відзнакою.

Всі випускники вже ближчим часом приступлять до виконання обов’язків у військових частинах ЗС України.

Привітати молодих сержантів прийшли їхні родичі та друзі, заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ з бойової підготовки Андрій Грищенко, керівництво академії, військовослужбовці з Канади, котрі беруть участь у підготовці підрозділів українського війська в межах «Об’єднаної групи з підготовки – Україна».

Благословив випускників на добру службу настоятель Храму Стрітення Господнього, військовий капелан отець Михайло Білецький.

Фото: академія сухопутних військ